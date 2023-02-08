Жильцов эвакуировали из горящей многоэтажки в карельском городе

Во вторник в 18 часов 56 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Пудож поступило тревожное сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были уже на месте происшествия. К этому моменту один из подъездов дома был заполнен едким дымом. Пожарные, не мешкая, приступили к эвакуации жильцов. За короткое время в безопасное место было эвакуировано 17 человек. Убедившись, что жизням людей ничего не угрожает, специалисты, используя порошковый огнетушитель, приступили к ликвидации огня, которым были охвачены электрические щитки с третьего по пятый этажи.

В результате ЧП огнем были повреждены три электрических щитка на площади четыре квадратных метра и семь погонных метров электрического кабеля.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Среди приоритетных версий - аварийный режим работы электрооборудования. Проводится проверка. // Фото: unsplash.com