Железнодорожный разъезд хотят построить в Карелии

В Карелии по проекту АО «Ленгипротранс» собираются строить разъезд Суглица. Проектную документацию одобрила Главгосэкспертиза России.

Новый разъезд обеспечит перспективный пропуск поездов на перегоне Ригозеро — Уросозеро магистральной линии Мурманск — Волховстрой. Проект включает реконструкцию главного и строительство двух приемоотправочных путей. Разъезд оснастят цифровой системой управления движением, переустроят инженерные сети. Построят пункт обогрева монтеров пути, платформу для посадки и высадки персонала, подъездную дорогу с примыканием к трассе «Кола».

В «Группе компаний 1520» отметили, что планируемые работы — часть программы развития линии Мурманск-Петрозаводск для роста грузопотока к портам северной части Кольского полуострова. // фото предоставлено пресс-службой ГК 1520