Корь уже в Карелии. Как защититься от опасного заболевания?

Вопросы задавала Антонина Кябелева

В марте 2023 года в Костомукше был выявлен случай заражения корью - крайне опасным вирусным заболеванием. С начала 2023 года в России выявлено около 800 заболевших. Согласно данным Роспотребнадзора, корь выявили в 44 регионах страны.

Корь передается воздушно-капельным путем. Это одна из самых заразных болезней в мире, ее контагиозность (заразность) составляет 90 процентов. Усугубляет ситуацию длинный инкубационный период – от 8 до 14 дней. Признаками проявления кори являются высокая температура до 38-40 градусов, слабость, кашель, насморк, конъюнктивит, сыпь на коже по всему телу.

Как защитить себя от опасного заболевания, когда следует вакцинироваться, кто находится в зоне риска? Об этом рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой педиатрии и детской хирургии Мединститута ПетрГУ, врач-педиатр Юлия Зарипова.

Фото предоставила Юлия Зарипова

- Юлия Рафаэльевна, с чем связана вспышка кори в России в 2023 году, и насколько это опасно?

- К сожалению, начиная с 2017 года Россия считается вновь эндемичной страной по кори. Это связано с массовой миграцией населения и снижением коллективного иммунитета. Охват вакцинацией составляет менее 90 процентов. В 2019 году уже наблюдался подъем заболеваемости корью, но введенные в 2020 году жесткие ограничительные мероприятия в связи с пандемией COVID-19 помогли на время справиться с ситуацией. Однако осталось большое количество людей, не имеющих иммунитета к данной инфекции. В начале пандемии коронавируса временно была приостановлена плановая вакцинация. Это могло повлиять на снижение охвата вакцинацией. Кроме того, в последнее время усилилось антипрививочное движение, что отрицательно сказывается на вакцинации не только против кори, но и против других вакциноуправляемых инфекций.

Существуют мифы о том, что корью лучше переболеть, устраивая «коревые вечеринки», что вакцинация приводит к развитию аутизма у детей, что переболевшие корью защищены от рака. Эти мифы не имеют под собой никаких научных обоснований. Об этих и других небылицах, о страхах родителей, о решениях, принятых под влиянием страха, написана прекрасная книга американского педиатра Пола Оффита «Смертельно опасный выбор. Чем борьба с прививками грозит нам всем», которую я рекомендую для прочтения всем, кто стоит перед этим выбором.

- Кто находится в зоне риска?

- Корь - крайне заразная и тяжелая по течению болезнь, возбудителем которой является вирус кори. Что значит крайне заразная? Это значит, что если с корью встретится не болевший и не привитый человек, вероятность того, что он заболеет, равняется ста процентам.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), корь очень опасна для детей первых пяти лет жизни. В 2017 году она унесла жизни 110 тысяч человек. Самое печальное, что это в основном дети до пяти лет.

Большинство смертельных случаев связано с осложнениями кори: поражением головного мозга, слепотой, ушными инфекциями, пневмонией, обезвоживанием вследствие тяжелой диареи. Осложнения чаще всего развиваются у детей в возрасте до пяти лет, у взрослых старше тридцати лет, а также у лиц, имеющих иммунодефицит.

В первую очередь в зону риска попадают невакцинированные дети раннего возраста. В зоне риска находятся также невакцинированные беременные женщины. В принципе, рискует любой человек, не имеющий иммунитета — тот, кто не был вакцинирован.

- Кому и как часто следует вакцинироваться?

- По Национальному календарю прививок РФ первая вакцинация против кори проводится в возрасте одного года, вторая вакцинация в возрасте шести лет. Таким образом, должно быть две прививки в течение жизни. Есть нюанс. Был период, когда беременных женщин обследовали на наличие антител против кори, и при их отсутствии или низком титре прививали их детей до одного года. Такая доза называется «нулевой» и не учитывается. Ребенок должен получить еще две прививки.

Если ребенок в возрасте от 1 года до 17 лет включительно или взрослый в возрасте от 18 до 35 лет не болел корью, не был привит, был привит однократно или не знает, были ли ему сделаны прививки, то ему должна быть проведена двухкратная вакцинация с минимальным интервалом в 3 месяца.

К зоне риска относятся взрослые от 36 до 55 лет, если они работают с большим количеством людей. Это работники медицинских, образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, вахтовики, сотрудники пунктов пропуска через границу. Они должны следовать тому же правилу: если не болели, не прививались, прививались однократно или не знают о том, была ли проведена вакцинация, то им нужно сделать две прививки с минимальным интервалом в три месяца.

После 55 лет тоже можно вакцинироваться, но в этом случае прививку придется делать на платной основе.

В общем, если нет данных, что вы привиты дважды, необходимо обязательно вакцинироваться.

- Насколько безопасной является вакцина от кори?

- В нашей стране есть моновакцина против кори, дивакцина против кори (двухкомпонентная: корь+паротит) и тривакцина (трехкомпонентная: корь+краснуха+паротит). Вакцина против кори является ослабленной живой вакциной. Она применяется в мире на протяжение более 50 лет и является безопасной, эффективной и недорогой как в виде моновакцины, так и в комбинированном виде. В настоящее время нет специфического лечения кори, поэтому прививки от кори работают и защищают лучше, чем любая другая профилактическая или терапевтическая тактика.

- Есть ли вакцина в Карелии?

- Вакцина для детей против кори есть в достаточном количестве в медицинских организациях Республики Карелия.

- Делают ли прививку бесплатно, или за неё нужно платить?

- Прививка входит в Национальный календарь прививок и делается бесплатно гражданам до 35 лет и лицам до 55 лет из группы риска. Для остальных она платная. К тому же бесплатная вакцинация лицам старше 35 лет проводится в условиях эпидемий по эпидемическим показаниям.

- Сколько раз нужно ревакцинироваться?

- Ревакцинация в течение жизни не нужна. Ни о какой периодичности вакцинации против кори для взрослых раз в 5, 10 или, скажем, 15 лет речи не идет. В официальных документах значится наличие только двух прививок.

- Как узнать, делал ли человек прививку или нет?

- Информацию о прививках можно узнать из своей медицинской документации в поликлинике по месту жительства. К сожалению, не всегда эта информация сохранилась, особенно если этим вопросом озаботился взрослый человек. Поэтому многие сдают кровь на антитела, чтобы узнать наличие иммунитета. Однако отсутствие антител не говорит об утрате иммунитета.

Антитела – это лишь одно из звеньев иммунитета. После вакцинации формируется стойкий и разносторонний иммунитет. При попадании инфекции в организм запустится мгновенный синтез антител. Анализ крови на антитела к кори не несет в себе никакой ценности.

Если нет информации о сделанных прививках, то действует простое правило – привиться заново.

- В Костомукше был выявлен один случай заражения, какова ситуация на сегодня?

- В настоящее время новых подтвержденных случаев кори в нашей республике не зарегистрировано.

- В Карелии предполагается провести подчищающую иммунизацию против кори. Как это будет выглядеть на практике?

- В целях создания коллективного иммунитета в России проводится подчищающая иммунизация. Это означает, что прививку будут делать тем, кто не прививался, не имеет информации о ранее сделанных прививках и не болел корью. Под подчищающую иммунизацию попадают и трудовые мигранты, которые не были привиты и не переболели корью.

Предварительно в медицинских учреждениях проанализируют документацию и выявят тех, кто не был вакцинирован. Параллельно проводится разъяснительная работа среди населения и работодателей, которые приняли на работу иностранцев. В Карелии начата подчищающая вакцинация: сформированы списки граждан, подлежащих вакцинации, рассчитаны потребности в вакцине, проводится ее закупка и формируются прививочные бригады.