Количество предпринимателей возросло более чем на 20 процентов

По инициативе Главы Карелии в настоящее время в республике действует комплекс мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан. Он охватывает практически все направления экономической деятельности.

Так, в 2022 году заключено более 3 тысяч соглашений о предоставлении мер финансовой поддержки, а сам объем поддержки превысил 1,9 млрд рублей. В том числе серьезное развитие бизнес получил по линии нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фондом по содействию кредитованию субъектов МСП Республики Карелия было заключено 183 договора поручительства на общую сумму 1,87 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь заемное финансирование на развитие бизнеса в размере более 4,5 млрд рублей.

При региональной поддержке набирает темпы процесс создания новых перспективных производств. Компания «Сверус» приступила к производству комплектующих для камнеобрабатывающих станков, полностью заместив продукцию зарубежного производства. Завод «Стройтехника», производитель металлоконструкций с полным циклом механической обработки, увеличил объемы производства почти в два раза. Компания «Уютный дом» открывает два филиала в российских регионах по производству домокомплектов из карельской древесины,

- рассказал Артур Парфенчиков.

На сопровождении в Минэке Карелии сейчас находятся 10 проектов в сфере машиностроения, приборостроения, металлообработки, которые в перспективе при поддержке Правительства республики могут вырасти до уровня ключевых производств в стране.

Для меня получение поддержки от государства, а также средств из бюджета на безвозмездной основе раньше казалось чем-то нереально сложным, заоблачным и только для избранных. Но благодаря комплексной поддержке Правительства республики и центру «Мой бизнес» все оказалось гораздо проще. Спасибо!

– поделился индивидуальный предприниматель Вениамин Киселев.

Предпринимательский климат в Карелии оценивается как благоприятный. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года наблюдается рост количества субъектов МСП, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории республики.

Благодаря комплексной поддержке за прошлый год количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан в Карелии возросло более чем на 20 % и составило 46 328 единиц.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП и самозанятых, по итогам 2022 года возросла более чем на 7% и составила 100 984 единиц. Темп роста налоговых доходов от малого бизнеса - 118,61%.