Жажда спиртного заставила двоих мужчин забраться в закрытый алкомаркет

Сотрудники Росгвардии задержали мужчин, проникших на охраняемый объект. Сигнализация сработала поздним вечером, сообщили в пресс-службе ведомства.

Магазин специализируется на продаже спиртного. Прибывшие по тревоге сотрудники вневедомственной охраны обнаружили внутри следы пребывания посторонних.

По записям с камер видеонаблюдения установили, что к нарушению причастны двое молодых людей. Росгвардейцы стали искать на близлежащей территории и обнаружили граждан, похожих по приметам.

На место вызвали следственно-оперативную группу полиции и наряд патрульно-постовой службы, им росгвардейцы передали подозреваемых. // Фото: источник