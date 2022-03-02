02 марта 2022, 09:20
Жажда спиртного заставила двоих мужчин забраться в закрытый алкомаркет
Проникших поздним вечером в магазин молодых людей нашли и задержали
Сотрудники Росгвардии задержали мужчин, проникших на охраняемый объект. Сигнализация сработала поздним вечером, сообщили в пресс-службе ведомства.
Магазин специализируется на продаже спиртного. Прибывшие по тревоге сотрудники вневедомственной охраны обнаружили внутри следы пребывания посторонних.
По записям с камер видеонаблюдения установили, что к нарушению причастны двое молодых людей. Росгвардейцы стали искать на близлежащей территории и обнаружили граждан, похожих по приметам.
На место вызвали следственно-оперативную группу полиции и наряд патрульно-постовой службы, им росгвардейцы передали подозреваемых. // Фото: источник