Жары в Карелии сегодня ждать не стоит

Сегодня, 23 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха +14,+16°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Утром и днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха +13, +18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +17, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +15, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +19, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»