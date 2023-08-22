Местами в Карелии в среду пройдут дожди

Завтра, 23 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +14,+16°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +6, +11°С, местами до +1°С, днем +13, +18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +17, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +15, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +19, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»