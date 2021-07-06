06 июля 2021, 21:16
Жару обещают жителям Карелии в среду
Еще один день без дождей ожидает жителей и гостей республики
В среду в Петрозаводске малооблачная погода, без осадков, сообщает региональный Гидрометцентр. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +16, днем +27, +29. Атмосферное давление будет мало меняться. Ранее мы сообщали о том, что аномальная жара возвращается в город.
В Карелии 7 июля малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +25, +30.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +17, днем +29;
В Кондопоге ночью +19, днем +30;
В Медвежьегорске ночью +18, днем +30;
В Олонце ночью +16, днем +30;
В Пудоже ночью +16, днем +30;
В Сегеже ночью +19, днем +30;
В Сортавале ночью +16, днем +27;
В Суоярви ночью +18, днем +29.