Жару обещают жителям Карелии в среду

В среду в Петрозаводске малооблачная погода, без осадков, сообщает региональный Гидрометцентр. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +16, днем +27, +29. Атмосферное давление будет мало меняться. Ранее мы сообщали о том, что аномальная жара возвращается в город.

В Карелии 7 июля малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +25, +30.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +17, днем +29;

В Кондопоге ночью +19, днем +30;

В Медвежьегорске ночью +18, днем +30;

В Олонце ночью +16, днем +30;

В Пудоже ночью +16, днем +30;

В Сегеже ночью +19, днем +30;

В Сортавале ночью +16, днем +27;

В Суоярви ночью +18, днем +29.