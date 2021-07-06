06 июля 2021, 12:11
Аномальная жара накроет Петрозаводск в ближайшие дни
Жителей карельской столицы предупредили о высоких температурах
Штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении объявлено в Петрозаводске. Об этом сегодня сообщает паблик Единой дежурно-диспетчерской службы города.
По информации Карельского ЦГМС, с 7 июля по 12 июля ожидается аномально жаркая погода.
«Среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы (норма от +15 до 16,5 градусов)»,
- сказано в предупреждении.