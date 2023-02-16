16 февраля 2023, 08:06
Происшествия

Землетрясение силой 5,9 произошло на Байкале

Эпицентр находился в 18 километров от населенного пункта, разрушений нет

Утром 16 февраля (05:35 по московскому времени) в Иркутской области произошло землетрясение.

Эпицентр находился в акватории озера Байкал в 18 километрах от поселка Большое Голоустное, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Интенсивность подземных толчков составила 5,9 балла. Колебания силой в три балла ощущались и в Иркутске.

Разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. // фото unsplash.com

Обсудить
Метки: 
иркутская область
землетрясение
Байкал