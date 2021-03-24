Завтра в Петрозаводске пройдет ярмарка учебных рабочих мест

25 марта с 10 до 12 часов в Петрозаводске пройдет ярмарка учебных рабочих мест, организованная МУП «Городской транспорт» и Агентством занятости. Горожан, желающих освоить профессию водителя троллейбуса, ждут по адресу: улица маршала Мерецкова, дом 14, кабинет 103, сообщает пресс-служба мэрии.

Кандидаты должны быть годны к работе по состоянию здоровья и не иметь судимости. После прохождения обучения горожанам гарантируется трудоустройство на предприятии.

При себе соискателям необходимо иметь паспорт, трудовую книжку и документ об образовании. Дополнительную информацию по вопросам трудоустройства можно получить по телефонам: 59-26-19, 59-31-68, 8 (921) 464-07-09. Фото kanevskaya.tv