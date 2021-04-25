Завтра в Карелии прохладно и облачно с прояснениями

По прогнозу Карельского гидрометцентра, завтра в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, на юге и востоке местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью на дорогах северных районов местами гололедица.

Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура ночью -1, +4°С, на севере местами до -4°С, днем +4, +9°С.

В Петрозаводске - облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+4°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление будет слабо расти.