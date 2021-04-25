25 апреля 2021, 20:48
Погода

Завтра в Карелии прохладно и облачно с прояснениями

Какой будет погода 26 апреля

По прогнозу Карельского гидрометцентра, завтра в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, на юге и востоке местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью на дорогах северных районов местами гололедица.

Ветер  северный, северо-восточный  умеренный. Температура ночью -1, +4°С, на севере местами до -4°С, днем +4, +9°С.

В Петрозаводске - облачно с прояснениями. Небольшие осадки  в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северный  умеренный. Температура воздуха ночью +2,+4°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление  будет слабо расти.

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Карелия
Петрозаводск
прогноз погоды на 26 апреля 2021