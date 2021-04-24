24 апреля 2021, 09:00
Мокрый снег ждет жителей Карелии сегодня
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Сегодня, 24 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Днем осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха +5, +7°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха +4, +9°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +6, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +5, переменная облачность, дождь.
В Сортавале до +5, переменная облачность, возможен небольшой дождь со снегом.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото fotokto.ru