В субботу воздух в Карелии прогреется до плюс 9

Завтра, 24 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем осадки преимущественно в виде дождя. Ветер ночью юго-восточный, днем северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью в отдельных районах небольшие, местами умеренные, днем в большинстве районов умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем северный, северо-восточный слабый. Температура ночью -2, +3°С, днем +4, +9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +6, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +5, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +5, переменная облачность, возможен небольшой дождь со снегом.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото photosight.ru