Сегодня в Карелии продолжатся дожди и снегопады

Сегодня, 23 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Утром и днем дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +7, +9°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов умеренные осадки в виде дождя, на севере с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +4, +9°С, местами до +13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +5, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +3, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +6, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото fotokto.ru