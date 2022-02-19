Завтра в Карелии похолодает до минус 19

Завтра, 20 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью восточный слабый, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-6°С, днем -2,-4°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8°C, по северным районам -7,-12°C, местами до -19, днем -1,-6, по северным районам местами до -11°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-7, пасмурно, снег.

В Сегеже -4-6, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -2-5, пасмурно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/katya-guseva0