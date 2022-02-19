Сильных снегопадов в Карелии сегодня не будет

Сегодня, 19 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -1,+1°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха +1,-4°C, местами до -7°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-9, пасмурно, ночью снег, днем без осадков.

В Сегеже -3-5, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -1-5, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/otysovapetra