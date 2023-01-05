Застройщик «Нова» выводит на рынок объект на Перевалке Первый дом ЖК «

Строительная компания «Нова» осваивает новые точки на карте Петрозаводска и проектирует новые жилые комплексы с тем, чтобы дать возможность приобрести современное комфортабельное жилье разным категориям новоселов.

Одним из популярных запросов в отделе продаж компании – это квартира в доме недалеко от транспортного центра Петрозаводска. Примечательно, что с такими запросами к нам приходят жители районов республики. Кто-то присматривает квартиру для детей на будущее, кто-то регулярно ездит в Петрозаводск по работе или по иным делам. Конечно, в таком случае хочется иметь свой угол. Мы прислушались к нашим покупателям. И рады представить жилой комплекс «Компас»,

- рассказала Анна Ануфриева, руководитель отдела продаж застройщика.

«Компас» - это все то, чем «Нова» привлекает своих клиентов. Первый дом, как и все последующие, монолитный, а значит, теплый и надежный. В доме – собственная крышная котельная, которая обеспечивает дом горячей водой круглый год и позволяет начинать и завершать отопительный сезон тогда, когда того пожелают жители. Прямо в доме – колясочные, где можно оставить детский сезонный транспорт, не боясь за его сохранность. Несомненный плюс – подземный паркинг помимо обычной парковки на территории ЖК. Во дворе – детская площадка. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, выполненной качественными материалами руками штатных отделочников группы компаний.

И все это в шаге от авто- и железнодорожного вокзалов. До главного корпуса ПетрГУ на проспекте Ленина можно дойти пешком за 10-15 минут. В шаговой доступности – вся городская инфраструктура.

Выбирая планировки для первого дома «Компаса», мы ориентировались на самые разные запросы. Поэтому сейчас в продаже – широкий выбор вариантов. В этом доме представлены как небольшие уютные «двушки», скажем, для молодой семьи, так и трехкомнатные квартиры попросторней, и четырехкомнатные, где комфортно будет чувствовать себя и большое семейство,

отмечает Анна.

Площадь двух комнатных квартир – от 39 до 54 квадратных метров. Согласитесь, выбрать из чего - есть. В каждой квартире – остекленный балкон, разумно спроектированная кухня-гостиная. Трехкомнатные квартиры представлены вариантами от 62,5 до 90 квадратных метров. В больших квартирах – не только два санузла. Но и большая, 7,2 «квадрата» гардеробная.

В этом доме расположено две четырёхкомнатные квартиры, площадь которых – по 109 метров. В обеих квартирах есть гардеробные, по два санузла. Особое внимание стоит обратить на кухни-гостиные, площадь которых – более 25 «квадратов»,

- подчеркнула руководитель отдела продаж петрозаводского застройщика.

Такие обширные по площади квартиры с тремя изолированными спальнями, выходящими на разные стороны света, сейчас – редкость на петрозаводском рынке.

В Москве и Петербурге есть квартиры, которые по площади – меньше одной только кухни-гостиной в четырёхкомнатной квартире «Компаса»,

- отметила Анна.

Первый дом жилого комплекса комфорт-класса будет введен в эксплуатацию к весне следующего года. Приобрести жилье в нем можно по программе льготной ипотеки. Все подробности расскажут, а также помогут подобрать идеальный ипотечный вариант в банках-партнерах в отделе продаж застройщика по адресу:

г. Петрозаводск, пр. Комсомольский, 29, тел. (8142) 59 47 47.

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