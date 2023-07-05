Зарплаты выпускников ПетрГУ оценили

Опорный вуз Карелии в сравнении с прошлым годом поднялся на одну строчку в рейтинге высших учебных заведений страны по уровню зарплат выпускников 2017-2022 годов, трудящихся в правовой сфере. Рейтинг представил исследовательский центр SuperJob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов.

В обновленном рейтинге карельский вуз расположился на 19 месте, сообщили в учебном заведении. Средняя зарплата выпускников составляет 70 тысяч (плюс 5000 рублей за год). Средний балл ЕГЭ у абитуриентов при поступлении составляет 86,3. Больше половины (69%) выпускников остаются трудиться в Петрозаводске.

В исследовании SuperJob принимают участие классические, юридические и экономические вузы. Всего в рейтинге 20 мест, которые в 2023 году распределены между 61 вузом.