23 апреля 2024, 09:08
Замдиректора спортивной школы пойдет под суд за служебный подлог
Пользуясь своим положением, обвиняемая трудоустроила тренером человека без образования и опыта
Следователи раскрыли преступление раскрыли в детско-юношеской спортивной школе Прионежского района.
Судить будут заместителя директора. 26-летней девушке вменяют злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Она фиктивно устроила тренером по теннису в ДЮСШ человека без специального профильного образования и опыта.
Как считают в Следкоме Карелии, она внесла ложные сведения о создании секции по настольному теннису, количестве занимающихся детей и отработанных часах фиктивно трудоустроенного тренера, который ничего не делал. За «работу» тренеру начисляли зарплату, он получил более 205 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении замдиректора направили в суд. // фото freepik.com