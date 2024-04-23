Замдиректора спортивной школы пойдет под суд за служебный подлог

Следователи раскрыли преступление раскрыли в детско-юношеской спортивной школе Прионежского района.

Судить будут заместителя директора. 26-летней девушке вменяют злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Она фиктивно устроила тренером по теннису в ДЮСШ человека без специального профильного образования и опыта.

Как считают в Следкоме Карелии, она внесла ложные сведения о создании секции по настольному теннису, количестве занимающихся детей и отработанных часах фиктивно трудоустроенного тренера, который ничего не делал. За «работу» тренеру начисляли зарплату, он получил более 205 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении замдиректора направили в суд. // фото freepik.com