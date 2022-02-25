Заканчивается регистрация на участие в олимпиаде «Маленький чемпион»

Мероприятие проводится в рамках Всероссийского Дня зимних видов спорта при поддержке Олимпийского Совета Карелии и ТРК "ЛОТОС PLAZA".



VI Зимняя Детская Олимпиада "Маленький Чемпион" проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.



Принять участие в ярком семейном спортивно-развлекательном празднике - VI Зимней Детской Олимпиаде "Маленький Чемпион", которая пройдет 27 февраля 2022 г. на территории ТРК "ЛОТОС PLAZA", могут семьи с детьми от полугода до 10 лет.





Вас и ваших малышей ждут следующие соревнования:



«ПОКАТУШКИ НА ВАТРУШКАХ» для семей с детьми от 6 мес. до 7 лет – семейные соревнования по преодолению на скорость дистанции на ватрушке на горизонтальной поверхности: взрослый тянет ватрушку, в которой сидит ребенок. Дети 1 возрастной группы 6мес. - 2 года сидит на ватрушке на руках у взрослого (условия участия здесь )



"ДЕТСКИЙ БИАТЛОН" для семей с детьми от 3 до 10 лет – семейные соревнования по преодолению на время серии мероприятий как в обычном биатлоне, только вместо лыж маленький спортсмен доставляется к «огневому рубежу» взрослым на ватрушке, а вместо стрельбы из ружья по мишени ребенок кидает мячи в корзину (условия участия здесь )



«БЕГ НА КОНЬКАХ" индивидуальные соревнования по преодолению на скорость дистанции по льду на коньках для детей от 3 до 10 лет включительно. Дети 1 возрастной группы 3-4 года могут проходить дистанцию при страховке взрослого (условия участия здесь )





«КОМАНДНЫЕ ЛЫЖИ» для семей с детьми от 5 до 10 лет – семейные соревнования (взрослый+ребенок) по преодолению на время линейного расстояния на специальных «командных лыжах»

(условия участия здесь )



Количество участников соревнований ограничено!

Участие в соревнованиях, как обычно, бесплатное. Для зрителей также вход свободный!



Мероприятие будет проводиться с соблюдением действующих противоэпидемических требований.



Подробная информация в группе мероприятия .



Приглашайте друзей! Давайте воспитывать будущих чемпионов вместе.

Фото предоставлено организаторами мероприятия.