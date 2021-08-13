Загоревшимися в Сегежском районе отходами занялась прокуратура

Самовозгоранием отходов на полигоне в Идельском сельском поселении после публикации в СМИ занялись Росприроднадзор и прокуратура. Сотрудники этих ведомств выехали на место выявили дым, а также тлеющий мусор, сообщили в надзорной инстанции.

Свалка горела еще с июля, прокуратура вынесла директору полигона представление. Его обязали устранить возгорание.

В данный момент мусор потушили, угрозы распространения огня на земли лесного фонда нет.

Прокуратура также обратилась в суд, чтобы руководство полигона обязали купить ограждения. Они должны препятствовать распространению мусора.

В отношении руководителя полигона возбудили административное дело. // Фото: change.org