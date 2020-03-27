Задержан водитель, скрывшийся с места ДТП на железнодорожном переезде

Стражи порядка установили водителя, который устроил ДТП на железнодорожном переезде в поселке Хийтола 26 марта в 22:30.

В тот вечер автомобиль «Дэу Нексия» наехал на остановившийся на запрещающий движение сигнал светофора автомобиль «Форд Фокус». Водитель «Нексии» с места дорожного инцидента сбежал, но впоследствии был установлен.

Выяснилось, что за рулем находился 41-летний житель поселка Тоунан, никогда не получавший водительские права. Его машина также не была застрахована. Вдобавок ко всему, как показало освидетельствование, виновник ДТП был пьян. По словам самого мужчины, он выпил уже после аварии.

По сообщению дорожной полиции, ему грозит штраф 30 тысяч за употребление спиртного после ДТП, от 5 до 15 тысяч за езду без прав; 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГО и арест до 15 суток за побег с места ДТП. Нарушитель задержан до решения судьи.

Фото: Госавтоинспекция Лахденпохья