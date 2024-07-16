Забытый ковид унес жизни 27 россиян за неделю

За последнюю неделю в России выявили 5348 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость выросла на 3,1%. Такую статистику приводит оперативный штаб.

За неделю в стране от ковида умерли 27 человек. В больницы был доставлен 731 пациент, у которого диагностировали коронавирус.

В Карелии новых жертв болезни нет. Более того, на прошлой неделе не было госпитализировано ни одного человека с Covid-19. // Фото: unsplash.com / Mufid Majnum