Тела мужчины и женщины с простреленными головами нашли в квартире

В Санкт-Петербурге в одной из квартир были обнаружены тела мужчины и женщины. Оба имели огнестрельные ранения головы, сообщает «Фонтанка».

По данным источника, страшная находка была сделана в Павловске днем 15 июля. Житель Северной столицы долгое время не мог дозвониться до своего брата и попросил полицию вскрыть дверь его квартиры. Там были надйены тела 47-летнего мужчины и его 33-летней сожительницы.

Стражи порядка выяснили, что ни мужчина, ни женщина как владельцы оружия зарегистрированы не были. Тем не менее, рядом с ними был найден пистолет, россыпь патронов и две гильзы.

Тела были отправлены в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве. // Фото «Петрозаводск говорит»