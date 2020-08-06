Заболевший COVID-19 глава Кемского района сообщил долгожданную новость

Руководитель Кемского района Дмитрий Петров, заболевший коронавирусом и подробно рассказывающий о своем самочувствии «ВКонтакте», не забывает и о делах насущных.

Так, в сегодняшнем сообщении о шестом дне своего «ковидного заточения», Петров подробно остановился на вопросе ремонта дорог, в частности проблемного Пролетарского проспекта в Кеми.

«Кстати, о Пролетарском и прочих неблагополучных асфальтовых участках - контракт подписан, подрядчик заезжает и начинает подготовительные работы. (площадки под размещение техники и сыпучих материалов, подготовка геодезической карты и пр.). Привезли одну единицу техники - колесный экскаватор. Основная техника начнет прибывать через день - два»,

- сообщил глава районной администрации.

Пользователи соцсети восприняли весть о ремонте главной улицы Кеми с воодушевлением и пожелали руководителю района выздоровления:

«Дороги это хорошо, наконец-то»

«Новость обалденная, неужели взялись за дороги? Как ждем, как ждем».

«Ждем результата и конечной работы, а потом будем и выводы делать и восторгаться», - отрезвил воодушевившихся комментаторов один из пользователей.

Напомним, вопрос с ремонтом Пролетарского проспекта назрел давно. В сентябре 2019 года на прямой линии с главой о ямах как после бомбежки поведала жительница Кеми. Тогда женщина рассказала губернатору, что дорожники сняли асфальт и исчезли вместе с техникой. В свою очередь глава региона посетовал на подрядчика, который подвел муниципальную власть и оказался в черном списке из-за коррупционной истории. Жители составляли петицию в адрес министерства транспорта России. Благодаря своим разбитым дорогам Кемь прогремела на всю страну, попав в подборку примеров криворукости российских дорожников. Однако дорогу так и не смогли отремонтировать.

Фото: vk.com