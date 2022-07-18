За неделю в Петрозаводске потушено 10 пожаров, один человек спасен

Сегодня на открытом заседании в администрации Петрозаводска руководитель ЕДДС Вадим Измайлов озвучил статистику прошедшей недели. Он рассказал, что чрезвычайных ситуаций на территории округа не зарегистрировано, лесопожарная обстановка в норме, особый режим продолжает действовать.

За неделю в Петрозаводске было зарегистрировано 10 бытовых пожаров. Спасатели выезжали на помощь землякам 18 раз - один человек спасен. При этом в трех произошедших в округе ДТП, пострадало три человека.

Кроме того, в дежурную диспетчерскую службу от горожан за семь дней поступило 1782 обращения. Скорая помощь выезжала 1650 раз. было зарегистрировано 11 отключений горячей воды, 3 – холодной, 9 – электроэнергии, 2 – газоснабжения. Фото: pxhere.