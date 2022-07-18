Петрозаводчанин пытался вынести из магазина коньяк, но потерпел фиаско

Сотрудники Росгвардии пресекли несколько попыток краж товара в магазинах Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в одной из сетевых торговых точек сотрудники заметили, как 43-летний покупатель спрятал бутылку коньяка в карман куртки и попытался уйти. 43-летний горожанин был задержан.

В другом магазине на краже попался 22-летний молодой человек. Сумма ущерба могла составить 1000 рублей. Горожанин также был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: unsplash.com