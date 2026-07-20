Юрист Марат Самсонов рассказал о новых правилах призыва в армию

Изменились способы вручения повесток, появились ограничения из-за неявки в военкомат

Осенний призыв в разгаре, повестки рассылаются с 1 октября. В России действуют новые правила призыва в армию, которые меняют способы вручения повесток и налагают на призывников ограничения за неявку в военкомат. Военкомат может вручать повестки не только лично в руки или через работодателя, но также заказными письмами и в электронном виде — через госуслуги. Документ считается врученным через семь дней после его размещения в электронном реестре — независимо от того, увидел призывник письмо или нет. Ранее была информация, что новый порядок заработает именно в осенний призыв 2023 года, но из-за технических сложностей этого не произойдет. Призыв в армию, как и раньше, проходит по привычным правилам — с бумажными повестками.

Основанием для явки в военкомат остается традиционная повестка в письменной форме, подписанная лично призывником. Под осенний призыв 2023 года попадают граждане Российской Федерации мужского пола 2005–1996 годов рождения, не имеющие отсрочки. По закону, призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. С 2024 года возраст призыва увеличен до 30 лет. Именно поэтому сейчас тем, кому уже в этом году стукнуло 27 лет надо проконтролировать выдачу военного билета и зачисление в запас, советует призывной юрист Марат Самсонов.

Теперь по закону информация о призывниках — о состоянии здоровья, месте жительства и регистрации, работе и учебе и прочее — должны храниться в реестре воинского учета. Передавать в него сведения должны разные ведомства. Изначально Минцифры планировало запустить реестр военнообязанных еще к осени 2023 года, но сделать это не получилось, и сроки сдвинули до 2025 г.

Отсрочку от срочной службы могут получить граждане, которые: обучаются в техникуме, вузе по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры; работают в IT-компании из государственного перечня и заблаговременно подали заявления; имеют двоих и более детей; являются единственными кормильцами в семье; относятся к другим категориям, установленным законом.

Юрист рассказал, что теперь есть ряд ограничений, вводимых с целью обеспечения явки в военкомат. Гражданам, подлежащим призыву на военную службу, со дня размещения в отношении их повестки военного комиссариата в общедоступном реестре направленных (врученных) повесток запрещается выезд из Российской Федерации.

По словам Марата Самсонова, неявка без уважительной причины гражданина по врученной повестке по истечении 20 дней с даты явки влечет применение временных мер, в виде ограничений в праве регистрироваться в качестве ИП и самозанятого; ограничений в праве регистрировать транспортные средства и управлять автомобилем; ограничений в праве регистрировать недвижимость; ограничений в праве получать кредиты и займы.

С 1 октября в России выросли штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины: максимальная сумма увеличится с 3000 до 30 000 ₽. Штрафовать будут только за неявку по бумажной повестке. Электронных повесток это не коснется, потому что их будут рассылать в тестовом режиме. Вырастут и другие штрафы, связанные с правилами воинского учета.

Мы оказываем различные виды помощи призывникам Петрозаводска, это и консультации и помощь в получении отсрочек от армии, признании не годным к службе и обжалование решений о призыве. Юристы-профессионалы в сфере призыва и военного права. Действуем на основе договора, работаем и дистанционно по всей России. Используем наработанные схемы и приемы законной защиты прав призывников,

- отметил призывной юрист, юрист по мобилизации Марат Самсонов.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8-911-400-94-71, а также на сайте, в соц сетях: Telegram, ВКонтакте; на Youtube-канале.

Реклама. Самсонов М.С. ИНН 100102120719