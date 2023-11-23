Острый дефицит врачей возник в Карелии

В Карелии наблюдается острый дефицит врачей-специалистов, написал в соцсети депутат карельского парламента Ройне Изюмов. В этой сфере не хватает почти 300 человек, что в два раза больше, чем средний дефицит кадров по России.

Больше всего кадровый голод ощущают в Пряжинском районе, Беломорском и Суоярвском округах. По мнению парламентария, недостаток медперсонала – это реальная угроза здоровью и жизни россиян.

В качестве одной из мер для выхода из кризиса в здравоохранении, по мнению депутата, может стать введение прогрессивной системы поощрения. Мера поддержки должна касаться как врачей, так и специалистов со средним медицинским образованием. // фото freepik.com