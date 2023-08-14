14 августа 2023, 14:31
Юный тхэквондист с температурой вышел на поединок и был награжден
Спортсмены из Карелии завоевали медали на турнире в Дагестане
Карельские тхэквондисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях в Каспийске. В турнире на призы спортклуба «Чемпион» в Дагестане участвовали около 700 спортсменов из более, чем 20 регионов.
Среди юниорок сильнейшей стала спортсменка из Карелии Дана Борисова, серебряная медаль среди юниоров у Вячеслава Ковалева. Среди кадетов серебро у Глеб Артемова, а бронза у Ирины Богдановой.
Один из карельских спортсменов вышел на бой, несмотря на плохое самочувствие.
«За волю к победе был награжден Тимофей Ромашин, который, несмотря на высокую температуру, вышел на ковер», - сообщается в паблике центра спортивной подготовки. // фото freepik.com/