Юный тхэквондист с температурой вышел на поединок и был награжден

Карельские тхэквондисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях в Каспийске. В турнире на призы спортклуба «Чемпион» в Дагестане участвовали около 700 спортсменов из более, чем 20 регионов.

Среди юниорок сильнейшей стала спортсменка из Карелии Дана Борисова, серебряная медаль среди юниоров у Вячеслава Ковалева. Среди кадетов серебро у Глеб Артемова, а бронза у Ирины Богдановой.

Один из карельских спортсменов вышел на бой, несмотря на плохое самочувствие.

«За волю к победе был награжден Тимофей Ромашин, который, несмотря на высокую температуру, вышел на ковер», - сообщается в паблике центра спортивной подготовки. // фото freepik.com/