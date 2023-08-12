Плохая погода не помешала проведению Дня и Ночи физкультурника

На спортивном комплексе «Курган» проходит «Ночь физкультурника». Полдня шел дождь, и казалось, что спортивным планам не дано состояться. Но небесная канцелярия смилостивилась, и прямо сейчас там женщины бегут в гору - спринт, полуфинал.

Всероссийский День физкультурника отмечают не только в Петрозаводске, но и в районах Карелии Большой спортивный праздник сегодня состоялся в Медвежьегорском районе.

Глава района, заслуженный мастер спорта России Максим Антипов провел зарядку. Также в новом Физкультурно-оздоровительном комплексе города прошел турнир по настольному теннису.