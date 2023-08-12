Ночь физкультурника пройдет сегодня в Петрозаводске
12 августа в 18:00 на спортивном комплексе «Курган» откроется фестиваль «Ночь физкультурника». Организаторы мероприятия уверяют, что готовы к любым капризам погоды.
Программа фестиваля:
18:00 - Регистрация участников, получение номеров (палатка, стартовая поляна)
19:00 - Квалификация Спринт в гору
19:30 - Армрестлинг
19:45 - Гиревой спорт
20:30 - Финальные забеги Спринт в гору
21:00 – Торжественное открытие. Награждение: Армрестлинг, Гиревой спорт, Спринт в гору
21:30 - Старт Бег 7 км, 14 км
22:00 - Ночная эстафета ориентирование
23:00 – Награждение
Партнеры мероприятия подготовили много ценных призов и подарков, в том числе – денежных, зрителей ждет большая интерактивная программа.
Организаторы фестиваля просят участников запастись фонариками и люминесцентной краской. В Петрозаводске сейчас темнеет довольно рано. // Фото: группа "Дирекция спорта" в ВК.