Ночь физкультурника пройдет сегодня в Петрозаводске

12 августа в 18:00 на спортивном комплексе «Курган» откроется фестиваль «Ночь физкультурника». Организаторы мероприятия уверяют, что готовы к любым капризам погоды.

Программа фестиваля:

18:00 - Регистрация участников, получение номеров (палатка, стартовая поляна)

19:00 - Квалификация Спринт в гору

19:30 - Армрестлинг

19:45 - Гиревой спорт

20:30 - Финальные забеги Спринт в гору

21:00 – Торжественное открытие. Награждение: Армрестлинг, Гиревой спорт, Спринт в гору

21:30 - Старт Бег 7 км, 14 км

22:00 - Ночная эстафета ориентирование

23:00 – Награждение

Партнеры мероприятия подготовили много ценных призов и подарков, в том числе – денежных, зрителей ждет большая интерактивная программа.

Организаторы фестиваля просят участников запастись фонариками и люминесцентной краской. В Петрозаводске сейчас темнеет довольно рано. // Фото: группа "Дирекция спорта" в ВК.