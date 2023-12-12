Юного лихача без прав на неучтенном ВАЗ поймали в Петрозаводске

Вечером 11 декабря на Лесном проспекте в Петрозаводске инспекторы ДПС отстранили от управления 20-летнего водителя. Он сел за руль ВАЗ, хотя не имел прав, сообщили в Госавтоинспекции.

Более того, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, полиса ОСАГО тоже не было.

У водителя имелось 10 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, причем 9 из них - за превышение установленной скорости.

Легковушку увезли на специализированную стоянку. Молодой человек ожидает решения суда в специальном помещении для задержанных. // фото: ГИБДД Петрозаводска