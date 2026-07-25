Ярмарка вакансий: «РКС‑Петрозаводск» ищет новых специалистов

Группа компаний «РКС‑Петрозаводск» представила открытые вакансии на региональной ярмарке «Работа России. Время возможностей» — соискатели узнали о карьерных перспективах в ЖКХ из первых рук

Фото: «РКС‑Петрозаводск»

Мероприятие стало эффективной площадкой для прямого диалога с потенциальными сотрудниками. Специалист по развитию и обучению персонала Алёна Розенстанд подробно консультировала участников ярмарки: рассказывала об открытых вакансиях, условиях труда, уровне заработной платы, социальных гарантиях и возможностях профессионального роста в компании. Каждый гость смог задать интересующие вопросы и получить достоверную информацию из первых уст.

Сегодня «РКС - Петрозаводск» приглашает на работу специалистов по следующим направлениям:

слесарь по обслуживанию тепловых сетей «ПКС - Тепловые сети»;

слесарь-ремонтник «ПКС - Водоканал».

Компания предлагает стабильную занятость, официальное трудоустройство, возможности обучения и развития, а также работу в команде профессионалов, обеспечивающих жизненно важную инфраструктуру города.

Получить подробную информацию о вакантных местах и условиях трудоустройства можно в отделе кадров по телефонам: 8 (981) 400-64-29 и 8 (8142) 71-00-44, а также по эл. почте rabota@rks.karelia.ru.

Актуальные вакансии регулярно публикуются в сообществе по ссылке.

«РКС - Петрозаводск» открыты для новых специалистов и приглашают в команду ответственных, заинтересованных в развитии соискателей, чтобы вместе обеспечивать любимый город коммунальными услугами.

На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146. ERID