Ярко и задорно отметили праздник жители деревни

Душевное мероприятие на свежем воздухе собрало жителей деревни Киндасово, садовых некоммерческих товариществ «Устье» и «Кангас». Участники праздника Kultani aika («Золотая пора») подчеркнули, что к туристическому бизнесу они не причастны.

На поляне возле деревенского клуба развернулось настоящее народное гулянье – с танцами, задорными песнями и веселыми играми. Зрители отметили, что было невозможно устоять на месте, когда на сцене выступали родные, друзья или знакомые.

«Особенно порадовали девчушки-подростки. Как они включились в праздник! Сколько в них было задора, энергии, глаза горели, все стеснение улетучилось!»

— делятся эмоциями участники осеннего гулянья.

Кроме того, юные таланты играли на кантеле, читали стихи и удивляли всех фокусами. Радостным настроением девушки зарядили публику.

Организаторы продумали все до мелочей: приятно радовала глаз выставка картин местных художников и мастериц, а на столе для всех участников было приготовлено бесплатное угощение.

«Наплясались, наигрались, посоревновались, наелись, поделились любимым хобби!» - делятся эмоциями киндасовцы.

Жители старинной деревни уверены, что праздник «Золотая пора» еще раз показал, что Киндасово живет и у деревушки впереди большое будущее.//фото сообщества «Киндасово»