Япония вводит новые ограничения на экспорт товаров в Россию

Власти Японии с августа запретят экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, гибридов и электромобилей.

Также под запретом яхты, поезда, изделия из металлов, стекла, шины для грузовиков, фото- и кинематографический материал, цемент и другие товары. Ограничения вступят в силу с 9 августа, передает «Коммерсантъ».

По данным таможенной службы Владивостока, за первое полугодие этого года россияне в два раза увеличили импорт японских машин, по сравнению с прошлым годом, до 130 тысяч штук. Почти все они были с пробегом. // фото unsplash.com/Socmia Fotografia