Филиалы российских вузов собираются открыть в Египте

Филиалы двух крупнейших университетов России появятся в Египте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя минобрнауки Валерия Фалькова.

Египет претендует на звание образовательного хаба. Здесь хотят открыть филиалы Санкт-Петербургского государственного университета и Казанского приволжского федерального университета. Со слов Фалькова, филиалы откроют в новом учебном году. // фото unsplash.com