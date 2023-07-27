27 июля 2023, 19:04
Филиалы российских вузов собираются открыть в Египте
Руководитель российского министерства назвал, какие именно филиалы университетов появятся в новом учебном году
Филиалы двух крупнейших университетов России появятся в Египте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя минобрнауки Валерия Фалькова.
Египет претендует на звание образовательного хаба. Здесь хотят открыть филиалы Санкт-Петербургского государственного университета и Казанского приволжского федерального университета. Со слов Фалькова, филиалы откроют в новом учебном году. // фото unsplash.com