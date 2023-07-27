27 июля 2023, 19:04
Мир

Филиалы российских вузов собираются открыть в Египте

Руководитель российского министерства назвал, какие именно филиалы университетов появятся в новом учебном году

Филиалы двух крупнейших университетов России появятся в Египте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя минобрнауки Валерия Фалькова.

Египет претендует на звание образовательного хаба. Здесь хотят открыть филиалы Санкт-Петербургского государственного университета и Казанского приволжского федерального университета. Со слов Фалькова, филиалы откроют в новом учебном году. // фото unsplash.com

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Египет