Wi-Fi появится на борту российских самолетов

Пассажиры российских самолетов смогут пользоваться интернетом во время полета. Правда, следует подождать еще четыре года.

Ожидается, что с 2028 года на борту воздушных судов появится Wi-Fi. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.

Распространение беспроводного интернета на борту лайнеров будет зависеть от запуска космических спутников связи. // фото «Петрозаводск говорит»