22 мая 2024, 14:25
Wi-Fi появится на борту российских самолетов
Ожидается, что услуга беспроводного интернета станет повсеместной через четыре года
Пассажиры российских самолетов смогут пользоваться интернетом во время полета. Правда, следует подождать еще четыре года.
Ожидается, что с 2028 года на борту воздушных судов появится Wi-Fi. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.
Распространение беспроводного интернета на борту лайнеров будет зависеть от запуска космических спутников связи. // фото «Петрозаводск говорит»