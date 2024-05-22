Ребенок получил тяжелые травмы на детской площадке в Петербурге

В Санкт-Петербурге семилетний мальчик оказался в реанимации после прогулки на детской площадке. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент случился вечером 21 мая. Как рассказала мама ребенка, они с сыном гуляли на детской площадке у дома. В какой-то момент к мальчику подошла девочка лет 10-11 и толкнула его с горки. Ребенок упал вниз головой.

Первоклассник был экстренно доставлен в больницу и помещен в реанимацию. У него диагностированы ушиб головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Мальчик находится в тяжелом состоянии. // Фото «Петрозаводск говорит»