22 мая 2024, 13:13
Реестр алиментщиков создадут в России
Должников по алиментам будут оповещать о включении или исключении из «черного списка» в течение суток
Реестр должников по алиментам хотят создать в России. Соответствующую инициативу одобрили в Совете Федерации.
В списке будут содержаться сведения об алиментщиках, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату денег на содержание детей, а также нетрудоспособных родителей. В реестре будут сведения об алиментщиках, которых приставы объявили в розыск.
По информации ТАСС, реестр будет частью банка данных Федеральной службы судебных приставов.
Должник, согласно законопроекту, должен быть уведомлен о включении в реестр или исключении из него в течение суток. // фото unsplash.com/ Sandy Millar