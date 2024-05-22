Реестр алиментщиков создадут в России

Реестр должников по алиментам хотят создать в России. Соответствующую инициативу одобрили в Совете Федерации.

В списке будут содержаться сведения об алиментщиках, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату денег на содержание детей, а также нетрудоспособных родителей. В реестре будут сведения об алиментщиках, которых приставы объявили в розыск.

По информации ТАСС, реестр будет частью банка данных Федеральной службы судебных приставов.

Должник, согласно законопроекту, должен быть уведомлен о включении в реестр или исключении из него в течение суток. // фото unsplash.com/ Sandy Millar