WhatsApp с 1 апреля перестанет работать на некоторых устройствах

Любимый многими россиянами WhatsApp (он принадлежит Meta, которую признали экстремистской в РФ) с 1 апреля не будет поддерживать некоторые операционные системы. По информации издания «Ридус», речь идет об ОС старше Android 4.4 KitKat и iOS 9.

Первую разработчики выпустили еще в 2013 году, она стоит на множестве популярных некогда моделей смартфонов. Это, например, Samsung Galaxy A5 и Galaxy E7, Lenovo S90, Lenovo K8, ZTE Blade, HTC Desire, Xiaomi Redmi2 и другие.

Телефонами с подорбн6ой операционной системой пользуются порядка двух процентов россиян. Это значит, что 1 апреля WhatsApp в России перестанет работать у нескольких миллионов пользователей. // Фото: Moritz /Wolf Global Look Press.com