WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах

Осенью 2022 года WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Разработчики WhatsApp планируют отказаться от работы с определенными версиями операционной системы iOS в ближайшие месяцы. Речь идет о 10-й и 11-й версиях платформы. Именно на iOS 11 прекратилось обновление iPhone 5 и iPhone 5C — смартфонов, представленных в 2012 году.

Ожидается, что мессенджер прекратит работать на старых устройствах 24 октября. С этого момента самой поздней версией операционный системы от Apple, которую поддерживает WhatsApp, станет iOS 12. До этого момента сервис можно будет запустить на iPhone 5 и iPhone 5C. Фото: pixabay.com/marcino