24 мая 2022, 17:27
WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах
Владельцы старых айфонов не смогут пользоваться популярным мессенджером
Осенью 2022 года WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Разработчики WhatsApp планируют отказаться от работы с определенными версиями операционной системы iOS в ближайшие месяцы. Речь идет о 10-й и 11-й версиях платформы. Именно на iOS 11 прекратилось обновление iPhone 5 и iPhone 5C — смартфонов, представленных в 2012 году.
Ожидается, что мессенджер прекратит работать на старых устройствах 24 октября. С этого момента самой поздней версией операционный системы от Apple, которую поддерживает WhatsApp, станет iOS 12. До этого момента сервис можно будет запустить на iPhone 5 и iPhone 5C. Фото: pixabay.com/marcino