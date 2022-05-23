Мужчина впервые женился в 95 лет

В Британии сыграли свадьбу 95-летний Джулиан Мойл и его 84-летняя подруга Валери Уильямс, сообщает «Лента» со ссылкой на Wales Online. Будущие супруги познакомились в церкви 23 года назад, а свадьбу сыграли лишь сейчас. Мужчина решился сделать предложение пару месяцев назад.

На церемонии собрались 40 близких людей пары. Торжество прошло под голос оперного певца, так как сам жених в прошлом пел в опере.

Пара планирует провести медовый месяц на родине Мойла в Австралии.

Когда мужчину спросили, как он чувствует себя после того, как наконец женился после стольких лет холостяцкой жизни, он ответил: «Не припомню ни одного другого брака». (фото pixabay.com, Dinike)