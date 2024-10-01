Взятка полицейскому довела жителя Карелии до суда

В Карелии будут судить жителя Кемского района, который обвиняется в даче взятки сотруднику полиции при исполнении. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, 28 августа подозреваемый находился в командировке в Муезерском районе. Там он сел за руль в состоянии опьянения и был остановлен стражами порядка. Пытаясь уйти от ответственности, он предложил полицейскому взятку в размере 60 тысяч рублей. Тот отказался. Действия фигуранта дела были сняты на видео.

Уголовное дело передано в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки. // Фото «Петрозаводск говорит»