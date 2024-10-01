Бывшему охотнику из Карелии грозит восемь лет колонии

В Калевальском районе перед судом предстанет 55-летний мужчина. Он обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, при обыске дома у подозреваемого в одной из деревень были обнаружены 35 патронов к охотничьему ружью и банка с порохом. Мужчина признался, что раньше занимался охотой. Позже его разрешение на хранение оружия было аннулировано. Однако житель республики не стал сдавать взрывчатые вещество в правоохранительные органы, надеясь в дальнейшем восстановить разрешение.

Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Hunter Brumels