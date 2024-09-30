Водитель пострадал в перевернувшемся на «Коле» в Карелии автомобиле

На трассе «Кола» в Кондопожском районе 27 сентября случилась дорожная авария, в которой тяжело пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, водитель автомобиля Geely выбрал небезопасную скорость. В результате транспортное средство вылетело в кювет. Все случилось на 587-м километре федеральной магистрали.

В ДТП 48-летний автомобилист получил травмы. Он был госпитализирован. Обстоятельства аварии устанавливают специалисты. // Фото ГАИ