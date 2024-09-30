Вор попытался «отменить» свою кражу в гипермаркете Петрозаводска

На днях в одном из гипермаркетов Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. На место выехала группа задержания Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Охранник рассказал стражам порядка, что один из покупателей взял с прилавка сыр и сливочное масло на сумму 3400 рублей, сложил товары в пакет и попытался уйти, не заплатив. Когда охрана остановила мужчину, он вырвался, побежал в торговый зал и вернул все продукты на место.

Росгвардейцы задержали 49-летнего нарушителя. Он был передан в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: freepik.com / Rawpixel