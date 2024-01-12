Взорвавшаяся петарда разворотила руку ребенку в Ленобласти

В Ленинградской области 16-летний подросток пострадал из-за взрыва петарды у него в руке. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел в деревне Каменка. Пиротехническое изделие сдетонировало в руке у юноши. Ребенка госпитализировали в больницу Луги. Молодой человек был помещен в травматологическое отделение.

Врачи зафиксировали у пострадавшего множественные открытые раны левой кисти. // Фото: unsplash.com / Mat Napo