Взломанная страница помогла злодеям выманить деньги у пенсионерки

В полицию Костомукши обратилась 65-летняя горожанка. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, в соцсети ей написала племянница, попросившая срочно перевести 18 400 рублей, был указан и номер счета. Пенсионерка перевела деньги и сразу же позвонила родственнице, чтобы узнать, дошли ли средства. Оказалось, что племянница ничего не просила. Ее страницу взломали.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция просит жителей республики внимательно относиться к просьбам одолжить денег в соцсетях - это излюбленный прием мошенников. // Фото: freepik.com