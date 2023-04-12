12 апреля 2023, 11:56
Взломанная страница помогла злодеям выманить деньги у пенсионерки
В Костомукше возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
В полицию Костомукши обратилась 65-летняя горожанка. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как пояснила потерпевшая, в соцсети ей написала племянница, попросившая срочно перевести 18 400 рублей, был указан и номер счета. Пенсионерка перевела деньги и сразу же позвонила родственнице, чтобы узнать, дошли ли средства. Оказалось, что племянница ничего не просила. Ее страницу взломали.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция просит жителей республики внимательно относиться к просьбам одолжить денег в соцсетях - это излюбленный прием мошенников. // Фото: freepik.com